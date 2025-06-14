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Fethiye'de Çatı Katında Yangın: Hasar Büyüyor

Fethiye'de iki katlı evin çatı katında çıkan yangın, ciddi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 20:24
Fethiye'de Çatı Katında Yangın: Hasar Büyüyor

Fethiye'de Çatı Yangını Korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde meydana gelen yangın, yerel halkı tedirgin etti. İki katlı bir evin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay Yerin'de Hızlı Müdahale

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almayı başardı.

Hasar Durumu

Yangın, çatı katının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yangının çıkış sebebi henüz kesinleşmedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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