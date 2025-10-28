Fethiye'de Dalgıçlar 29 Ekim'de Su Altında Türk Bayrağı Açtı

Fethiye'de dalgıçlar, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamalarında su altında Türk bayrağı açtı; görüntüler su altı kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 15:18
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında dalgıçlar su altında Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği özel dalışta suyun derinliklerinde bayrağı açtı ve bayram coşkusunu denize taşıdı.

Dalış ekibinde yer alan Burkay Kayıran, Berkay Çetin, Elif Cemre Yiğit ve Berat Hünkar Odabaş da ellerinde Türk bayraklarıyla su altında geçiş yaptı.

Renkli görüntüler su altı kamerası ile kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.

