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Fethiye'de Depremde Panikatak Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de, 5,8'lik depremin ardından panikatak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü, son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:22
Fethiye'de Depremde Panikatak Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Depremde Panikatak Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonucunda panikatak geçirip yaşamını yitiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Depremin ardından, Çamköy Mahallesi Sarıosmanoğlu Caddesi'ndeki evinde panikatak geçiren ve hastaneye kaldırılan 8. sınıf öğrencisi Afranur Günlü, burada hayatını kaybetti. Cenaze töreni, Eldirek Mezarlığı'nda düzenlendi ve kılınan cenaze namazının ardından naaşı toprağa verildi.

Cenazeye, Günlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkililerden Açıklamalar

Cenaze merasiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, depremde 75 vatandaşın yaralandığını ve biri ağır yaralı olmak üzere toplam dört kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Akbıyık, yapılar üzerinde bir yıkım olmadığını, sadece birkaç yapıda çatlakların bulunduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında, "Depremde, çok talihsiz bir şekilde 14 yaşındaki evladımızı kaybettik. Bazı küçük hasarlı binalarımız olsa da genel olarak Muğla'mız ve çevre illerimiz bu büyük afeti ucuz atlattı." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde panikatak geçirip hayatını kaybeden 14 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki evinde, Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremde panikatak geçirip hayatını kaybeden 14 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

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