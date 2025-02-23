Fethiye'de FETÖ Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Fethiye'de FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek, engellemek ve firari üyeleri yakalamak için etkin bir çalışma yürüttü.

Yürütülen bu çalışmalar sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi.