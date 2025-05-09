Fethiye'de Gerçekçi Afet ve Acil Durum Tatbikatı Yapıldı

Fethiye'de Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Bir Arada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatı, katılımcılara gerçek durumu aratmayan bir deneyim sundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği iş birliğiyle üniversite bahçesinde heyecan dolu bir uygulama gerçekleştirdi.

Senaryo Gerçeğe Dönüştü

Tatbikatta, bir trafik kazası sonrası yaşanan çoklu yaralanma, kopan uzuv, vücutta yanık, göğüs ağrısı ve dar alandan hasta çıkarma durumu canlandırıldı. Sağlık görevlisi rolündeki öğrenciler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlar ile öncelik sırasına göre müdahale etti. Senaryoya göre bir yaralı hayatını kaybederken, 3 kişide hafif, 2 kişide orta, 3 kişide ise ağır yaralanmalar tespit edildi.

Öğrencilere Değerli Tecrübe Kazandırdı

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Uysal, tatbikatın mezun olacak öğrenciler için önemli bir mesleki tecrübe fırsatı sunduğunu belirtti. Uysal, gelecek yıllarda bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Uygulamalı Eğitimlerle Büyüyen Bilinç

Acı Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Muğla İl Temsilcisi Mitat Gavcar, öğrencilerle yapılan eğitimler çerçevesinde acil vaka yönetimi, ambulans tanıtımı ve sahada karşılaşabilecekleri durumlara yönelik uygulamalı bilgiler verdiklerini aktardı. Gavcar, katılımcıların sürece özveriyle katkı sağladığını belirterek, benzer etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üniversitede yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazası sonucu çoklu yaralanma, kopan uzuv, vücutta yanık, göğüs ağrısı ve dar alandan hasta çıkarma durumları canlandırıldı. Sağlık görevlisi rolünü canlandıran öğrenciler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üniversitede yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazası sonucu çoklu yaralanma, kopan uzuv, vücutta yanık, göğüs ağrısı ve dar alandan hasta çıkarma durumları canlandırıldı. Sağlık görevlisi rolünü canlandıran öğrenciler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale etti.