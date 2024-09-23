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Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi

86 ve 81 yaşındaki iki Hollandalı turist, Fethiye'de yamaç paraşütü yaparak ilk kez havanın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:19
Fethiye'de İki Hollandalı Turist Yamaç Paraşütü Deneyimi

Hollandalı Turistlerin Yamaç Paraşütü Deneyimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 86 yaşındaki Jan Dorser ve 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt isimli iki Hollandalı turist, yamaç paraşütü yaparak heyecan dolu anlar yaşadı. İlk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşayan bu iki turist, tatil sırasında farklı bir aktivite denemek istedi.

Babadag'da Heyecanlı Uçuş

Dorser, Babadağ'ın 1900 metre yüksekliğindeki pistine çıkarak, ünlü yamaç paraşütü pilotu Zafer Şekerci ile birlikte havalandı. Blankvorrt ise pilot Tunahan Çelik ile ikili uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat boyunca Ölüdeniz’in muhteşem manzarası eşliğinde süzüldüler.

Keyifli Bir İniş

Hollandalı turistler, yamaç paraşütü uçuşlarının ardından Belcekız Sahili'nde güvenli bir şekilde iniş yaptılar. Bu deneyim, onların hayatında unutulmaz bir anı olarak yer edinecek gibi görünüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 86 yaşındaki Jan Dorser ile 81 yaşındaki Dirkje Blankvorrt adlı iki Hollandalı turist, ilk kez yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.

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