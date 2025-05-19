Fethiye'de Kadına Şiddet Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kadının darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Karaçulha Mahallesi Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Güvenlik görüntülerinde, aracıyla istasyona gelen kadın, bir anda koşarak markete doğru yöneliyor. Ardından markete giren başka bir kişiyle arasında arbede yaşandığı gözlemleniyor. O anlarda, kadının bir kişi tarafından darbedildiği de kameraya yansıdı.

Görüntülerde, darbedilen kadının aracının şüpheliler tarafından kaçırıldığı da gözler önüne seriliyor. Durumun ardından, kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanı, karakola giderek şikayetçi oldu.

Fethiye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadının darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.