Fethiye'de Kaybolan Rus Turist Sağ Salim Bulundu

Fethiye'de Kaybolan Turist Ekipler Tarafından Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan Rus turist sağ olarak bulundu.

Tatil için kente gelen Rus uyruklu Dimitri Kobin, yürüyüş yapmak amacıyla Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormanlık alana gitti. Ancak burada yolunu kaybederek çaresiz kaldı.

Kobin, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yardım isteyerek yetkililere ulaşmayı başardı. Bunun üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Dimitri Kobin güvenli bir şekilde bulundu ve tahliye edildi. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu olay, tatilcilerin güvenliğine yönelik önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.