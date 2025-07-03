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Fethiye'de Lavanta Hasadıyla Renkli Etkinlik

Fethiye'de mor tarlalarda gerçekleştirilen lavanta hasadı, eğlenceli bir etkinlikle kutlandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 21:47
Fethiye'de Lavanta Hasadıyla Renkli Etkinlik

Fethiye'de Lavanta Bahçesinde Hasat Coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, lavanta hasadı heyecanı yaşandı. Fethiye Belediyesi tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde, bu yıl dördüncü kez hasat yapıldı.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Görsel bir şölen sunan mor tarlalarda düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, lavanta hasadının yanı sıra altın otu ve biberiye bitkilerinin de hasadına tanıklık etti. Tarlada oluşturulan hatıra fotoğrafı köşesinde ise katılımcılar keyifli anılar biriktirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinlikte meydana gelen renkli görüntüler hakkında konuşarak, toplumun bu tür aktivitelerle bir araya gelmesinin önemine değindi. Etkinliğe, başkan yardımcıları ve Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca gibi isimler de katılarak destek verdiler.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı. Fethiye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı. Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde dördüncü kez hasat gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı. Fethiye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı. Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde dördüncü kez hasat gerçekleştirildi.

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