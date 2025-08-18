Fethiye'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, H.M.D. idaresindeki 48 UB 750 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Eda Koçin (26), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Eda Koçin (26), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.M.D.'nin tedavi altına alındığı belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.