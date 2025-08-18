DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Fethiye'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde devrilen 48 UB 750 plakalı motosiklet kazasında yolcu Eda Koçin (26) hayatını kaybetti, sürücü H.M.D. yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:21
Fethiye'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, H.M.D. idaresindeki 48 UB 750 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Eda Koçin (26), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Eda Koçin (26), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.M.D.'nin tedavi altına alındığı belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
2
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
3
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
4
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
5
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
6
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi
7
Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyası: 875 Bin TL Hibe ve Kira Desteği

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar