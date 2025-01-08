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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:16
Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 18 yaşındaki İ.K.K. tarafından sürülen 48 ATB 572 plakalı motosiklet, aynı yönde giden B.A. yönetimindeki 34 EG 8731 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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