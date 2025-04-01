Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, refüje çarpan sürücü hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Cihan Selahattin Başol'un kullandığı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen Başol hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın sebebi ve koşulları hakkında detaylı inceleme başlatıldı.