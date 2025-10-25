Fethiye'de Operasyon: 1 ton 100 litre Etil Alkol ve 1 ton 980 litre Sahte Şarap Ele Geçirildi

Fethiye'de Kaçakçılık Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan aramada 1 ton 100 litre etil alkol ile 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 1250 paket kaçak sigara bulundu.

Operasyon, alkol üretimi yapıldığı belirlenen iki depoya gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

