Fethiye'de Operasyon: 1 ton 100 litre Etil Alkol ve 1 ton 980 litre Sahte Şarap Ele Geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 100 litre etil alkol, 1 ton 980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 20:48
Fethiye'de Operasyon: 1 ton 100 litre Etil Alkol ve 1 ton 980 litre Sahte Şarap Ele Geçirildi

Fethiye'de Kaçakçılık Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler

Yapılan aramada 1 ton 100 litre etil alkol ile 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 1250 paket kaçak sigara bulundu.

Operasyon, alkol üretimi yapıldığı belirlenen iki depoya gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kırmızı halı ile açıldı
2
Tekirdağ'da Ruhsatsız 8 Silah Bulunan Çiftlik Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Bakan Bolat: Türkiye-Romanya'da Muhteşem Yakınlaşma — 20 Milyar $ Hedefi
4
Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi
5
Fethiye'de Operasyon: 1 ton 100 litre Etil Alkol ve 1 ton 980 litre Sahte Şarap Ele Geçirildi
6
Niğde'de 102 dağcı Aladağlar Emler zirvesine tırmanacak
7
Antalya Serik'te silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı — 6 şüpheli adliyede

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi