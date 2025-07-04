Fethiye'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Fethiye'de Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Esenköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına hava ve kara müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale

Yangının çıkması ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.