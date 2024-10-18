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Fethiye'de Su Alan Tekne Kurtarıldı

Fethiye açıklarında su alan bir tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:45
Fethiye'de Su Alan Tekne Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Tekne Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, su alan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Olayın Detayları

Bölgeden gelen ihbar üzerine, Kıyı Emniyeti ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İçerisinde 9 kişinin bulunduğu teknenin durumu ciddi bir tehlike arz ediyordu.

Kurtarma Çalışmaları

Ekip, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunu kullanarak teknede biriken suyu tahliye etti. Çalışmaların ardından tekne, ekipler tarafından emniyete alındı.

Bu başarılı müdahale, deniz güvenliği açısından önemli bir örnek teşkil etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan tekne, kıyı emniyeti ekibince kurtarıldı. İçerisinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan tekne, kıyı emniyeti ekibince kurtarıldı. İçerisinde 9 kişi bulunan teknedeki suyun tahliyesi, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu personelince gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan tekne, kıyı emniyeti ekibince kurtarıldı. İçerisinde...

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan tekne, kıyı emniyeti ekibince kurtarıldı. İçerisinde 9 kişi bulunan teknedeki suyun tahliyesi, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu personelince gerçekleştirildi.

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