Fethiye'de Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Fethiye'de sürüklenen teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:54
Fethiye'de Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürüklenen bir teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 8 metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde sürüklendiğini belirledi. Kurtarma çalışmaları sırasında, ekipler iki kişiyi güvenli bir şekilde tekneden tahliye etti.

Başarılı bir operasyon ile TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne, Karagözler Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırıldı. Olay, bölgedeki deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Tekne, TAHLİSİYE-5...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Karagözler Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırdı.

