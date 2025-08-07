Fethiye'de Sürüklenen Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı

Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürüklenen bir teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 8 metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde sürüklendiğini belirledi. Kurtarma çalışmaları sırasında, ekipler iki kişiyi güvenli bir şekilde tekneden tahliye etti.

Başarılı bir operasyon ile TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne, Karagözler Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırıldı. Olay, bölgedeki deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

