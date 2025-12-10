Fethiye’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Olay, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışmayla ortaya çıktı.

Operasyonu yürüten ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Belirlenen 10 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet dedektör ile parçalar halinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve deliller üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma ile ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarıldıkça paylaşılacak.

FETHİYE’DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 8 GÖZALTI