Fethiye'de Tekne Taşıyan Römorkun Altında Kalma Faciası

Fethiye'de Tekne Taşıyan Römorkun Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktöre bağlı olan ve tekne taşıyan römorkun altında kalan Mustafa Gündüz (38) yaşamını yitirdi. Olay, Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi.

Gündüz, G.G. tarafından kullanılan 48 GZ 480 plakalı traktöre ait römorkun üzerinde bulunan tekne ile birlikte dengesini kaybederek düştü ve römorkun altında kaldı. Olayın ardından, kazanın gerçekleştiği yere sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Römorkun altından çıkarılan Gündüz, sağlık görevlileri tarafından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktöre bağlı olan ve tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktöre bağlı olan ve tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.