Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot ve Yolcu Yaralı

Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü kalkışı sırasında meydana gelen bir kaza, pilot ile yolcusunun yaralanmasına sebep oldu.

Kaza Anı ve Yaralılar

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki ünlü Babadağ'ın 1800 metre yüksekliğindeki pistinden kalkış yapmakta olan pilot Nihat Ş. (36) ve yolcusu Nebahat K. (26), tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra kalkış gerçekleştirdi.

Ancak kalkış sırasında yamaç paraşütü sürüklenerek bölgede bulunan kayalıklara düştü.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın ardından olay yerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden alınarak ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı araştırmalarını sürdürüyor.