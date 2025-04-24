Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot ve Yolcunun Cenazeleri Eskişehir'de Defnedildi

Yamaç Paraşütü Kazasında İki Hayat Kaybı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında yaşamını yitiren pilot Tevfik Tek ile yolcusu Mehmet Buğra Silen'in cenazeleri, memleketleri Eskişehir'de defnedildi.

Cenaze Törenleri

Fethiye'deki kaza sonrası, Tek ve Silen'in cenazeleri Muğla'dan Eskişehir'e getirildi. Tek için, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eligüzeller Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Tek'in ailesi, yakınları ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da yer aldı.

Tevfik Tek'in cenazesi, öğle namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Yolcu Mehmet Buğra Silen'in cenazesi ise İnönü ilçesindeki Yenice Camisi'nde kılınan namaz sonrası, Yenice Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Olayın Gelişimi

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmak üzere havalanan Tevfik Tek (29) ve yolcu Mehmet Buğra Silen (22), 1900 metre yüksekten atladı. Ancak, belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştüler.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Tek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşen yamaç paraşütündeki pilot ile yolcusu hayatını kaybetti. Bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.