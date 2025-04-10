Fethiye'de Yanan 3 Tekneye Müdahale Başlatıldı

Fethiye'de Tehlikeli Yangın!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede teknenin yanındaki diğer iki tekneye de sıçradı.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden de müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının sebebinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.