Fethiye'de Yangın: 3 Motor Yat ve 1 Yelkenli Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangın, deniz tutkunlarını derinden etkiledi. Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir motor yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

Alevler kısa sürede The Legend, Good Fellas ve Big Cingöz adlı motor yatları ile Rock N Roll adlı yelkenliyi sardı. Yangına hızlı müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ve 1 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi bölgeye sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek vererek etkin bir çalışma yürütüldü. Yangın sonrası, tekneler müdahalenin ardından açığa çekildi. Yangından etkilenen 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Maalesef, söndürme çalışmaları sırasında Good Fellas ve Rock N Roll tekneleri battı. Kullanılamaz hale gelen motor yatlarda ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir motor yat ile yelkenli battı, 2 motor yat kullanılmaz hale geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile 1 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir motor yat ile yelkenli battı, 2 motor yat kullanılmaz hale geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile 1 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.