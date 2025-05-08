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Fethiye'de Yat Sektörü Zirveye Çıkıyor: Superyacht Show Türkiye Başladı

Fethiye'de düzenlenen Superyacht Show Türkiye etkinliği, yat sektöründen önemli paydaşları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:26
Fethiye'de Yat Sektörü Zirveye Çıkıyor: Superyacht Show Türkiye Başladı

Fethiye'de Yat Sektörünün En Önemli Etkinliği Açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yat sektörü temsilcilerinin buluştuğu Superyacht Show Türkiye etkinliği başladı. Bu önemli organizasyon Alpet, GoTürkiye, West İstanbul Marina ve Memetti Super Yacht Agency işbirliğiyle Göcek Marina'da gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Katılım ve Hedefler

Superyacht Show Türkiye'nin kurucusu Mehmet Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliğe yaklaşık 50 ülkeden acente temsilcisinin katıldığını belirtti. Kabak, sergi alanında Türkiye'de ve dünyada üretilen yatların sergilendiğini vurgulayarak, "Türk bayraklı charter teknelerimizi yurt dışından gelen acentelerle buluşturmak, iş olanaklarını artırmak ve müşteri portföyünü genişletmek istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik Detayları

12 Mayıs'a kadar devam edecek olan etkinlik, çeşitli panellerin yanı sıra Göcek koylarına düzenlenecek gezileri de kapsıyor. Yat sektörü alanında önemli fırsatlar sunan bu etkinlik, katılımcılar için büyük bir networking fırsatı yaratıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı. Superyacht Show Türkiye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı. Superyacht Show Türkiye öncülüğünde Alpet, GoTürkiye, West İstanbul Marina, Memetti Super Yacht Agency işbirliğinde Göcek Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, yat sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı. Superyacht Show Türkiye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı. Superyacht Show Türkiye öncülüğünde Alpet, GoTürkiye, West İstanbul Marina, Memetti Super Yacht Agency işbirliğinde Göcek Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, yat sektörü temsilcileri bir araya geldi.

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