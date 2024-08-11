Fethiye'de Yörük Oyunları Şenliği Coşkusu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği", geleneksel kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Şenliğin Açılışı

Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili bir yörük göçü ile başladı. Katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde şenlik alanına akın etti.

Eğlenceli Aktiviteler

Şenlikte sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin söylediği türküler, festivale renk kattı. Çuval yarışması, tahtada 3 kişi yürüme ve şişeye kalem sokma gibi eğlenceli yarışmalarla katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Kültürün Yaşatılması

Festivalde bir konuşma yapan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Nif'in sadece doğal güzellikleriyle değil, bağlı olduğu gelenek ve görenekleriyle de gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin kültürün gelecek nesillere aktarımında büyük rol oynadığını belirtti.

Katılımcılar

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Medet Topçu, Nif Mahallesi Muhtarı Ferhat Uysal ve Muğla Yörük İl Beyi İsmail Uzunoğlu'nun yanı sıra pek çok vatandaş da katıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı. Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından Nif Mahallesi Gedere mevkiinde organize edilen şenlik, temsili yörük göçüyle başladı. Katılımcılar, davul, zurna eşliğinde sipsi sanatçısı İsmail Peynirci'nin seslendirdiği türkülerle alana geldi.