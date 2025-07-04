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Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'deki orman yangını, etkili müdahale ile söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 18:22
Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'deki Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Esenköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yangın Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın haberi sonrası, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gösterdiği performans sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü.

Mahalle Sakinlerinden Endişe

Yangın nedeniyle mahalle halkının yaşadığı korku ve üzüntüyü paylaşan mahalle sakini Şeref Tokmak, "Yangın mahallemize çok yakın olduğu için bizi korkuttu. Ancak alevlere çok hızlı müdahale edildiğini görmek sevindirici," dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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