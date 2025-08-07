Fethiye'deki Trafik Kazasında Sürücü Hakim Karşısında: Adalet Arayışı Sürüyor

Fethiye'de Trafik Kazası Davası: Sürücü Hakim Karşısında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 17 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında, 2 bisikletlinin hayatını kaybetmesine sebep olan otomobil sürücüsü A.T. (72), Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra, kazada yaralanan bisikletli ve çeşitli siyasi temsilciler de katıldı.

Olay Anında Yaşananlar

Sanık A.T., hakim karşısında yaptığı savunmada, kazanın hızlı bir kamyon nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti. Göcek'teki olayı anlatan A.T, “Beni hızlı bir kamyon solladı. Daha sonra bir ses duydum ve Özgür Alkan'ın aracımın önüne düştüğünü gördüm. Kesinlikle ben çarpmadım,” dedi. Diğer bisikletçiler de benzer şekilde araçlarının emniyet şeridinde seyir halindeyken çarpıldıklarını ifade ettiler.

Yaralı Bisikletçinin Tanıklığı

Kazada yaralanarak hayatta kalan Rahmi Gözele, lisanslı bir bisikletçi olduklarını belirterek, her türlü güvenlik önlemini aldıklarını vurguladı. Olay günü GPS kayıtlarının da bu durumu belgelediğini söyleyen Gözele, “Bu kişi arkamızdan gelip çarptı,” dedi.

Duruşma Öncesi Protesto

Duruşma öncesi Fethiye Adliyesi önünde bir araya gelen bisikletli grup, “Bisikletime çarparsan ölürüm”,“Yolu paylaş kornaya değil frene bas”,“Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz” gibi dövizler taşıdı. CHP Muğla Milletvekilleri ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın da destek verdiği grup, adalet çağrısında bulundu.

Özgür Alkan'ın Ablasından Sert Tepki

Yaşamını yitiren bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, yasaların hız sınırlarını belirlediğini ve özellikle alkollü araç kullanımının yasak olduğunu hatırlattı. Alkan, “Yasaya uymayanlar, kaza değil, cinayet işliyor. Bu nedenle, adalet istiyoruz,” dedi.

Sonuç ve Devam Eden Mücadele

Mahkeme heyeti, sanık A.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Belediye Başkanı Alim Karaca, yaşanan kazanın ardından bir çocuğun babasız kaldığını hatırlatarak, benzer kazaların yaşanmaması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Fethiye-Muğla kara yolunda A.T.'nin sürücülüğündeki otomobil, 17 Nisan'da bisikletli gruba çarpmış, Alkan hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralı bisikletçi İlker Muallim de 2 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Duruşma öncesi Beşkaza Meydanı'nda toplanan bir grup bisikletli, Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirdi.

