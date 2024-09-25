Fethiye'deki Uluslararası Gastronomi Festivali Başladı

Fethiye'de Gastronomi Rüzgarı Esti

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Fethiye'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, 18 Ekim 2023 tarihinde başladı. Festival, Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu işbirliğiyle hayata geçirildi.

Kayaköy Ören Yeri Ziyareti

Festival öncesinde Yunan ve Türk katılımcılar, korunması gereken alanlar arasında yer alan Kayaköy Ören Yerini ziyaret etti. Katılımcılara, Kurtuluş Savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşması ile terk edilen bu tarihi yer hakkında bilgi verildi.

Açılış Töreninde Anlamlı Mesajlar

Festivalin açılış töreni Beşkaza Meydanı'nda gerçekleştirildi. Maria Ekmekçioğlu, yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen şefler, gazeteciler ve influencerların festivalin tanıtımına katkıda bulunduğunu vurguladı. Ekmekçioğlu, Yunanistan basınında 82 gazete, dergi ve internet sitesinde festivalin yer aldığını belirtti.

Gastronominin Ötesinde Bir Birliktelik

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, festivalin iki ülke arasında bir köprü kurduğunu dile getirerek, "Birlikte güzel bir festival organizasyonu gerçekleştirdik. Amacımız sadece gastronomiyi kutlamak değil, Fethiye'deki turizmi kaliteyle 12 aya yaymak." ifadelerini kullandı.

Dostluk ve Birlik Mesajları

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise Türk ve Yunan halklarının ortak gastronomik kültürlerine ve dostluklarına değindi. Çıralı, festivalin iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Yunan ve Türk şefler, misafirlere özel yemek sunumları gerçekleştirdi. Göz alıcı lezzetlerin sergileneceği festival yarın sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fethiye Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, açılış törenine katılarak konuşma yaptı.