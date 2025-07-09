Fethiye, İngiltere ve İrlanda'da Dijital Tanıtımda Bulunuyor

Fethiye'nin Uluslararası Tanıtımına Önemli Destek

Muğla'nın gözde ilçesi Fethiye, İngiltere ve İrlanda'da dijital platformda tanıtım yapmaya başladı. Bu çarpıcı gelişme, Kingfisher adlı önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda hayata geçirildi.

Uluslararası İşbirlikleri ile Güçlü Tanıtım

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye'nin uluslararası turizm pazarlarındaki tanıtımını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. 2006 yılından bu yana 70'ten fazla destinasyon için hem basılı hem de dijital rehberler hazırlayan Kingfisher, Türkiye'den ilk kez Fethiye'yi tanıtma fırsatını yakaladı. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya gelerek projeye dair detayları paylaştı.

Dijital Rehberler ve QR Kodlu Kartlar

Yayınevinin Türkiye genelinde toplam 7 destinasyon için rehber hazırlamayı planladığı ve Fethiye ile bu seriye ilk adım attığı belirtiliyor. Kingfisher'ın yayınladığı rehberler, başta oteller ve lüks konaklama tesislerinde kullanılmak üzere fiziksel olarak dağıtılacak ve dijital ortamda erişime sunulacak. Ayrıca, dijital rehberlere yönlendiren QR kodlu kartlar aracılığıyla ziyaretçiler, turistik destinasyon hakkında detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecek.

Fethiye'nin Görünürlüğünü Artırma Hedefi

Açıklamada, Fethiye Belediyesinin işbirliğiyle kentin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini başta Birleşik Krallık olmak üzere dünya çapında daha görünür hale getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Aynı zamanda bu tanıtımın, Fethiye'nin turizm sezonunu 12 aya yayma stratejisine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Dijital Çağa Uyum Sağlamak

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tanıtım çalışması ile ilgili olarak, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Televizyon yayınlarından eğitime kadar her şey dijital platformlarda yer alıyor. Biz de Fethiye Belediyesi olarak uluslararası alanda Fethiye'yi tanıtmak için dijital mecraları aktif bir şekilde kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher firmasıyla yürütülen çalışma kapsamında dijital platformda yerini aldığı bildirildi. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek projeye ilişkin detayları paylaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher firmasıyla yürütülen çalışma kapsamında dijital platformda yerini aldığı bildirildi. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek projeye ilişkin detayları paylaştı.