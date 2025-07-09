DOLAR
40,05 -0,01%
EURO
46,99 0,14%
ALTIN
4.253,36 -0,12%
BITCOIN
4.380.231,98 -0,64%

Fethiye, İngiltere ve İrlanda'da Dijital Tanıtımda Bulunuyor

Fethiye, Kingfisher ile dijital platformda İngiltere ve İrlanda'da tanıtılıyor. Turizm sezonunun 12 aya yayılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:14
Fethiye, İngiltere ve İrlanda'da Dijital Tanıtımda Bulunuyor

Fethiye'nin Uluslararası Tanıtımına Önemli Destek

Muğla'nın gözde ilçesi Fethiye, İngiltere ve İrlanda'da dijital platformda tanıtım yapmaya başladı. Bu çarpıcı gelişme, Kingfisher adlı önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda hayata geçirildi.

Uluslararası İşbirlikleri ile Güçlü Tanıtım

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye'nin uluslararası turizm pazarlarındaki tanıtımını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. 2006 yılından bu yana 70'ten fazla destinasyon için hem basılı hem de dijital rehberler hazırlayan Kingfisher, Türkiye'den ilk kez Fethiye'yi tanıtma fırsatını yakaladı. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya gelerek projeye dair detayları paylaştı.

Dijital Rehberler ve QR Kodlu Kartlar

Yayınevinin Türkiye genelinde toplam 7 destinasyon için rehber hazırlamayı planladığı ve Fethiye ile bu seriye ilk adım attığı belirtiliyor. Kingfisher'ın yayınladığı rehberler, başta oteller ve lüks konaklama tesislerinde kullanılmak üzere fiziksel olarak dağıtılacak ve dijital ortamda erişime sunulacak. Ayrıca, dijital rehberlere yönlendiren QR kodlu kartlar aracılığıyla ziyaretçiler, turistik destinasyon hakkında detaylı bilgilere kolayca ulaşabilecek.

Fethiye'nin Görünürlüğünü Artırma Hedefi

Açıklamada, Fethiye Belediyesinin işbirliğiyle kentin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini başta Birleşik Krallık olmak üzere dünya çapında daha görünür hale getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Aynı zamanda bu tanıtımın, Fethiye'nin turizm sezonunu 12 aya yayma stratejisine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Dijital Çağa Uyum Sağlamak

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tanıtım çalışması ile ilgili olarak, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Televizyon yayınlarından eğitime kadar her şey dijital platformlarda yer alıyor. Biz de Fethiye Belediyesi olarak uluslararası alanda Fethiye'yi tanıtmak için dijital mecraları aktif bir şekilde kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher firmasıyla yürütülen çalışma kapsamında dijital platformda yerini aldığı bildirildi. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek projeye ilişkin detayları paylaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinin İngiltere ve İrlanda'nın önde gelen turizm tanıtım rehberi yayıncısı Kingfisher firmasıyla yürütülen çalışma kapsamında dijital platformda yerini aldığı bildirildi. Kingfisher Yayınevi sahibi Lan David Heads, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek projeye ilişkin detayları paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
2
Kütahya'daki Restoranda Bulunan Yılan Doğaya Salındı
3
Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama: Suriye'ye Gaz Tedarikinde Yeni Dönem
4
Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ Operasyonlarında 17 Bin 684 Gözaltı
6
Kırıkkale'de Otluk Alanda Yangın: Garajdaki Otomobil Alev Alev Yandı
7
Fethiye, İngiltere ve İrlanda'da Dijital Tanıtımda Bulunuyor

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı