Fethiye Trafik Kazası: 2 Bisikletlinin Ölümüyle İlgili Yargılama Sürüyor

Fethiye'de 17 Nisan'daki kazada 2 bisikletlinin ölümüyle ilgili tutuklu sanık A.T.'nin yargılanması devam etti; duruşma öncesi bisikletçiler aileye destek verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:57
Fethiye Trafik Kazası Davası Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 Nisan'da meydana gelen kazada 2 bisikletlinin hayatını kaybetmesi ve 1 bisikletlinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu sanık A.T. (72) hakkında açılan dava sürüyor.

Duruşmada Neler Oldu?

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T. (72), müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen tanık H.K., kazada bir kamyonun sağ şeritten sol şeride ani ve makas atar şekilde geçtiğini, ardından kamyonun arkasındaki aracın bisikletlilere çarptığını anlattı.

Tanık H.K., kazayı gördüğünde olay yerinde ilk duran kişi olduğunu, kamyonun da durduğunu ancak yaralılara bakıp olay yerinden ayrıldığını iddia etti.

Sanık A.T. ise ifadesinde bisikletlilerin bir kamyonun kendi önüne doğru savrulduğunu belirterek kazanın bu şekilde gerçekleştiğini öne sürdü. A.T. sözlerinde, "Ateş düştüğü yeri yakar. Allah katında zerre suçum yok. Kasti bir olay değil. Adalet önünde elbet bir ceza alacağım." ifadelerine yer verdi ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine bakamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma Öncesi: Bisikletçilerden Destek Eylemi

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup bisikletli, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine destek verdi. Eylemciler ellerinde "Trafikte adalet istiyoruz", "Sağ şerit yasal hakkımız", "Özgür Alkan ve İlker Muallim için adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Kazada hayatını kaybeden bisikletli Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, olayın dikkatsizlik değil, "ölümcül bir ihmal zinciri ve bilinçli bir cinayet" olduğunu söyleyerek davanın tüm bisikletlilerin yaşam hakkı için bir sınav olduğuna dikkat çekti.

Olayın Seyri

Fethiye-Muğla kara yolunda, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde, A.T. idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil aynı yönde giden bisikletlilere çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan (47), Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özgür Alkan olay sonrası hastanede yaşamını yitirirken, yaralı olan İlker Muallim 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından 2 Mayıs'ta vefat etti. Rahmi Gözele ise kazada yaralanan diğer bisikletli olarak kayıtlara geçti.

