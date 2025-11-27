Fethiye ve Seydikemer İçme Suyu Master Planı İmzalandı — 35 Yıllık Su Güvencesi

Fethiye ve Seydikemer merkez ve kırsalını kapsayan içme suyu master planı imzalandı; Ören, Saklıkent ve Kızgölü kaynaklarıyla 35 yıllık su ihtiyacı karşılanacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:21
Fethiye ve Seydikemer İçme Suyu Master Planı İmzalandı — 35 Yıllık Su Güvencesi

Fethiye ve Seydikemer İçme Suyu Master Planı İmzalandı

35 yıllık su ihtiyacı için kaynaklar belirlendi

Fethiye ve Seydikemer ilçe merkezleri ile kırsal mahallerini kapsayan ve bu bölgelerin gelecek nüfus projeksiyonunu göz önüne alarak hazırlanan içme suyu master planı için imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Ören, Saklıkent ve Kızgölü kaynaklarından ilave su sağlanarak Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin 35 yıllık su ihtiyacı karşılanacak.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Muğla genelinde su kaynaklarının daha verimli kullanımı için çalışmaların devam ettiğini belirterek,

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve kentimizdeki su kaynaklarını verimli kullanmak için çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada çattığımız imza ile Muğla’mızın önemli turizm faaliyetlerinin devam ettiği Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizin 35 yıllık su ihtiyacının karşılanacağı içme suyu master planının imza töreni gerçekleştirdik. Törende bizi yalnız bırakmayan Fethiye Belediye Başkanımız Seydikemer ve Fethiye muhtarlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

