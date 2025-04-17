Fetih İnsani Yardım Vakfı'ndan Suriye'ye Gıda Yardımı

Fetih İnsani Yardım Vakfı'ndan Gıda Yardımı

Sivil toplum kuruluşu Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda kolisi ulaştırdı.

İhtiyaç Sahibine Elde Tutulan Yardım

Yardım faaliyeti, Dera Valiliği koordinesinde gerçekleştirildi ve etkinliğe Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ile birlikte Türk aktivistler ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrik Baas rejimi döneminde büyük zorlukların yaşandığı Dera'da gıda dağıtım faaliyetine katılmanın önemine vurgu yaptı. Köroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Suriye'deki kardeşlerimizin yaralarının sarılmasında ve ülkenin yeniden imarında elimizden geleni yapacağız," dedi.

Dera Valisi ile Görüşmeler

Dera Valisi Enver Taha Zubi, Büyükelçi Köroğlu ile şehrin ihtiyaçlarını ve su şebekesi, okul ve sağlık altyapısı onarımlarının gerekliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Zubi, Suriye halkının yanında olan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Akademisyenlerden Değerlendirme

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman, Suriye'nin kuzeyine daha önce ziyaret gerçekleştirdiğini ancak ilk kez Dera'ya geldiğini dile getirdi. Dalaman, ülkenin yeniden ayağa kalkması ve altyapının yenilenmesi için en az 15 yıl gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, yaptırımların kalkması ve yeniden imar faaliyetlerinin başlaması durumunda aşamalı geri dönüşlerin yaşanacağını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşu Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde ihtiyaç sahiplerine 1500 gıda kolisi dağıttı. Fetih İnsani Yardım Vakfının Dera Valiliği koordinesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetine, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu (fotoğrafta) ile Türk aktivistler ve akademisyenler katıldı.

Sivil toplum kuruluşu Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde ihtiyaç sahiplerine 1500 gıda kolisi dağıttı. Fetih İnsani Yardım Vakfının Dera Valiliği koordinesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetine, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu (fotoğrafta) ile Türk aktivistler ve akademisyenler katıldı.