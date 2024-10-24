FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Gömülmesi için Hazırlıklar Devam Ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in cenaze işlemleri için Pensilvanya'da hazırlıklar devam ediyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Gülen'in örgütü için kullandığı çiftliğin bahçesinde gömme çalışmaları sürmekte.

Toprak Kazma Çalışmaları Başladı

Çiftlik alanında kazılan çukurun çevresi sarı şerit ile çevrildi ve üzerine branda çekildi. Bu durum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden gözlemcilerin dikkatini çekti.

Anadolu Ajansı tarafından verilen bilgilere göre, bu hazırlıkların detayları ve zamanlaması hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.