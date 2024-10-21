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FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Doğrulandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü doğruladı ve terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:30
FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Doğrulandı

FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Üzerine Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, FETÖ örgütünün lideri Fetullah Gülenin ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılığın Devamı

Bakan Fidan, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini ifade ederek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." dedi. Ölüm haberinin kendilerini rehavete sürüklemeyeceğini vurguladı.

Fidan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağıdır. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak kendi safımıza katmış, bu gençlerimizi vatanlarına ve milletlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür."

İhanet Yolunda Dönüş Çağrısı

Dışişleri Bakanı, FETÖ mensuplarının yurt dışında istihbarat servislerinin eline düştüğünü belirterek, "Bu ölüm vesilesiyle üzerlerindeki büyünün kalkmış olması lazım. Kendilerini bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil ve sonu iyi olmayacaktır." dedi.

Fidan, son olarak, millet ve devletin her türlü terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler." ifadesini kullandı.

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