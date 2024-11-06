DOLAR
34,25 0,09%
EURO
36,84 1,89%
ALTIN
3.001,65 0,62%
BITCOIN
2.539.660,48 -6,76%

FETÖ Elebaşı'nın Vefatından Sonra Propaganda Yapan 8 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da, FETÖ liderinin ölümü sonrası sosyal medya üzerinden propaganda yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 08:59
FETÖ Elebaşı'nın Vefatından Sonra Propaganda Yapan 8 Zanlı Yakalandı

8 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da, FETÖ'nün elebaşı olan Fetullah Gülen'in vefatının ardından sosyal medya aracılığıyla propaganda yapan 8 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarında övücü içerikler paylaşan zanlıların belirlenmesi için çalışmalarında hız kesmedi.

Eş Zamanlı Operasyon

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları inceledikten sonra, 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakaladı.

Emniyette İşlemler Devam Ediyor

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Model Uçak Ormanlık Alana Düştü
2
Trump, Pensilvanya'da Başkanlık Seçimini Kazandı
3
Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi Görüşmelere Başladı
4
Esenyurt'ta Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı'nın Aile Üyeleri İşten Çıkarıldı
5
THY Sefer İptalleri: Hava Koşulları ve Politik Nedenler
6
Ardahan-Şavşat Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı
7
Uludağ'da Sonbaharın Büyüleyici Manzaraları Dron ile Görüntülendi

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!