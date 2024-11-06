FETÖ Elebaşı'nın Vefatından Sonra Propaganda Yapan 8 Zanlı Yakalandı

8 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da, FETÖ'nün elebaşı olan Fetullah Gülen'in vefatının ardından sosyal medya aracılığıyla propaganda yapan 8 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarında övücü içerikler paylaşan zanlıların belirlenmesi için çalışmalarında hız kesmedi.
Eş Zamanlı Operasyon
Ekipler, şüphelilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları inceledikten sonra, 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakaladı.
Emniyette İşlemler Devam Ediyor
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.