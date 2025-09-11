FETÖ Emniyet Mahrem Yapılanması Operasyonunda 4 Tutuklama

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 13 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, emniyet mensupları ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Bunlardan 4'ünün etkin pişmanlıktan faydalandığı, 2'si hakkında ise küçük çocuğu bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına ve 13 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı bulunan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan ve 'garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kaydı bulunan 18 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci oldukları dönemde, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şahısların kullandığı operasyonel hatlarla 2012-2014 yılları arasında irtibat kurdukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olduğu değerlendirilen; biri kamuda görevli 4 emniyet 'mahrem imamı' ile 11'i aktif, 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine 9 Eylül'de harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalamıştı.

