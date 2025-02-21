FETÖ firarisi Cevheri Güven'e Bilgi Sızdıran 4 Emniyet Mensubunun Duruşması Başladı

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e Bilgi Sızdırma Davası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'e bilgi ve belgeler sağladıkları iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dinçer ile tutuksuz sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan katıldı.

Mahkeme Süreci Başlıyor

Duruşmanın başında sanıkların kimlik tespiti ve iddianamenin özeti okundu. Bu sırada, suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı, müvekkilinin adı geçen iddianamede geçmesi nedeniyle davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, Kaplan'ın "suçtan doğrudan zarar görmemesi" nedeniyle bu talebi reddetti.

Sanık Dinçer, emniyette sosyal medya analiz uzmanı olarak görev yaptığını ve "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabını amirlerinin talebi üzerine açtığını öne sürdü. Güven'i takip ettiğini iddia eden Dinçer, mesajlarının içeriklerinde suç teşkil eden bir durum olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Diğer Sanıkların Savunmaları

Sanık Demircan, FETÖ ile ilgili suçlamaları reddederek, meslek hayatı boyunca birçok operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Suçlamaların bir kumpas olduğunu savundu.

Sanık Öner ise ömrü boyunca FETÖ ile mücadele ettiğini belirterek, bu davadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Murat Çelik, 15 Temmuz'daki mücadelesinin delil olduğunu savunarak, Cevheri Güven'den şikayetçi olduğunu ve beraatini istediğini söyledi.

Davanın Gelecek Süreci

Duruşma sonrası mahkeme, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İddianame İçeriği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve bu paylaşımların FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven tarafından yeniden yayımlandığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların FETÖ ile olan bağlarının tespit edilmediği, ancak eylemlerinin örgüte yarar sağladığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, sanıkların gizlilik kararlarını ihlal ettikleri ve FETÖ ile ilgili belgeleri başkalarıyla paylaştıkları belirtiliyor.