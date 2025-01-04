FETÖ Firarisi Cevheri Güven'e Bilgi Sızdırma Soruşturması Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya yapılanmasında bulunan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge sağladıkları iddiasıyla dört emniyet mensubu hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu hesabın Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Dinçer tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, Dinçer'in belgelerinin Cevheri Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerle birebir örtüştüğü belirtildi. 2014-2017 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı'nda görev yapan Dinçer'in, FETÖ üyeliğinden işlem görmüş ve örgüt üyesi olma durumunu taşıyan kişilerle irtibatı olduğu kaydedildi.

İddianamede, Dinçer'in Güven'e bilgi aktarımı yapmak üzere kendi e-posta adresini kullanarak bilgileri kaydettiği, Güven'in de bu şekilde gönderilen içeriklere ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, Dinçer hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer Şüphelilerin Durumu

İddianamede, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında da soruşturma yürütüldü. Bu kişilerin, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ait belgeleri ifşa ederek gizlilik kararını ihlal ettikleri açıklandı.

Yürütülen soruşturmanın gizliliğine rağmen, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in YouTube kanalında yayınlanan belgelerin, şüpheliler tarafından sızdırıldığı öne sürüldü. İddianamede, Dinçer dışındaki şüphelilere ise "örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla toplam 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi.