DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.469.485,27 0,25%

FETÖ Firarisi Cevheri Güven'e Bilgi Sızdırma Soruşturması Tamamlandı

FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddia edilen dört emniyet mensubuna iddianame düzenlendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:51
FETÖ Firarisi Cevheri Güven'e Bilgi Sızdırma Soruşturması Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya yapılanmasında bulunan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge sağladıkları iddiasıyla dört emniyet mensubu hakkında iddianame düzenledi.

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığına dikkat çekildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu hesabın Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Dinçer tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, Dinçer'in belgelerinin Cevheri Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerle birebir örtüştüğü belirtildi. 2014-2017 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı'nda görev yapan Dinçer'in, FETÖ üyeliğinden işlem görmüş ve örgüt üyesi olma durumunu taşıyan kişilerle irtibatı olduğu kaydedildi.

İddianamede, Dinçer'in Güven'e bilgi aktarımı yapmak üzere kendi e-posta adresini kullanarak bilgileri kaydettiği, Güven'in de bu şekilde gönderilen içeriklere ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, Dinçer hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer Şüphelilerin Durumu

İddianamede, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında da soruşturma yürütüldü. Bu kişilerin, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ait belgeleri ifşa ederek gizlilik kararını ihlal ettikleri açıklandı.

Yürütülen soruşturmanın gizliliğine rağmen, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in YouTube kanalında yayınlanan belgelerin, şüpheliler tarafından sızdırıldığı öne sürüldü. İddianamede, Dinçer dışındaki şüphelilere ise "örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla toplam 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Gölette Bulundu
2
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
3
İzmir'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Şüpheli Tutuklandı
4
Trump: 'Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istedi'
5
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
6
İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye üssüne saldırdı
7
Kocaeli'de Park Yeri Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü, 1 Yaralı

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!