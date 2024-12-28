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FETÖ Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, firari FETÖ hükümlüsü 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:34
FETÖ Hükümlüsü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da FETÖ Hükümlüsü Yerine Ulaştı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü, Emirefendi Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlülerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan F.A. (48), yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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