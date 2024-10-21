FETÖ Kaynaklarından Çarpıcı İddia: Gülen'in Ölümü

FETÖ'nün Sosyal Medya Açıklamaları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı hesaplardan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vefat ettiğine dair iddialar yayımlanmaya başladı.

Örgüt İçindeki Yansımalar

Örgütün sosyal medya platformlarından biri olan Herkülnağme'de, Gülen'in hayatını kaybettiği açıklandı. Bu paylaşımın hemen ardından, diğer FETÖ ile ilişkili hesaplar da aynı bilgiyi paylaşarak iddiayı güçlendirdi.

Destekleyen İsimler

Gülen'in yakın akrabaları ve örgütle sıkı bağlantısı bulunan pek çok kişinin, sosyal medya üzerinden benzer açıklamalar yapması dikkat çekti. Bu durum, FETÖ mensupları arasında geniş bir yankı buldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaş Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaş Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi.