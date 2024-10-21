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FETÖ Mensupları Gülen'in Ölümünde Pennsylvania'daki Çiftlikte Toplanıyor

FETÖ elebaşının ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftliğine gelenlerin sayısı artarken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:39
FETÖ Mensupları Gülen'in Ölümünde Pennsylvania'daki Çiftlikte Toplanıyor

FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Sonrası Hareketlilik

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in ölümünün duyurulmasının ardından, Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Girişte Yoğun Güvenlik Önlemleri

Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğinin giriş kısmında, güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı dikkat çekiyor. Yerel saatle öğle saatlerinde çiftliğe akın eden örgüt mensuplarının araçları, bahçedeki park alanını neredeyse tamamen doldurdu.

Diğer Evin Durumu

Diğer yandan, AA kameramanının havadan çektiği görüntülerde, Gülen'in ölmeden önceki günlerde kaçırıldığı öne sürülen bölgede yer alan diğer evde ise hiçbir hareketliliğe rastlanmadı. Ancak bu evin bahçesinde, askeri kamuflaj giymiş ve silahlı bir kişinin sürekli çevreyi gözetlemesi dikkati çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

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FETÖ Mensupları Gülen'in Ölümünde Pennsylvania'daki Çiftlikte Toplanıyor

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