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FETÖ'nün Finans Yapısına Operasyon: 26 Gözaltı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, 9 ildeki operasyonda 26 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 08:36
FETÖ'nün Finans Yapısına Operasyon: 26 Gözaltı

FETÖ'ye Yönelik Önemli Operasyon

Türkiye'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen bu operasyon, 9 ilde hayata geçirildi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların finansal faaliyetleri ve diğer bağlantıları üzerine detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Operasyon Hedefleri ve Detaylar

Alınan bilgiler, operasyonun kapsamlı bir şekilde planlandığını ve FETÖ'nün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması amacını taşıdığını gösteriyor. Yetkililer, hemen hemen tüm yöneticilerin yakalanması ve yapıların deşifre edilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

Bu tür operasyonların, FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesinde kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Gözaltına alınan bireylerin sorguları devam ederken, yeni gelişmelerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans...

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans...

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

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