DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

FETÖ'nün Mahrem İmamı Yurt Dışı Kaçışında Yakalandı

FETÖ'nün 'mahrem imamı' Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:41
FETÖ'nün Mahrem İmamı Yurt Dışı Kaçışında Yakalandı

FETÖ'nün Mahrem İmamı Yurt Dışı Kaçışında Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu belirlenen Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Manisa'da güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçmayı planladığı tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen operasyon neticesinde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonlarda görev alan Kahraman yakalandı.

Kahraman'ın, hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı ifade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "mahrem imamı" Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma...

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "mahrem imamı" Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi