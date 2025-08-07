FETÖ'nün Mahrem İmamı Yurt Dışı Kaçışında Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu belirlenen Hakan Kahraman, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Manisa'da güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçmayı planladığı tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen operasyon neticesinde, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonlarda görev alan Kahraman yakalandı.

Kahraman'ın, hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı ifade edildi.

