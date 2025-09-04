DOLAR
FETÖ Operasyonları: 21 İlde 41 Şüpheli Yakalandı

21 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı; 25'i tutuklandı, 7'sine adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:41
FETÖ Operasyonları: 21 İlde 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 21 ilde yürütülen çalışmalarda son 10 günde toplam 41 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal hesabında yer alan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerin işlemleri halen devam ediyor.

Şüpheliler, terör örgütünün 'bilişim yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içinde faaliyet yürütmek, örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak ve örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de operasyonlarda yakalandığı bildirildi.

Soruşturmalar ve adli işlemler titizlikle devam ediyor.

