FETÖ sanığının talebi reddedildi: Yunanistan'a kaçarken yakalanan sanık ev hapsi devam edecek

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuksuz yargılanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, FETÖ'ye ilişkin suçlamalarla ilgili yargılaması sürüyor. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Cankıymaz ve avukatı hazır bulundu.

Cankıymaz, oğlunun evlenmesi sebebiyle 'evini terk etmeme' adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi ve şöyle konuştu: "Bilirkişinin gönderdiği ek rapor henüz sisteme girmedi, bu yüzden inceleyemedik. Süre istiyoruz. Ayrıca rütbem idari mahkeme kararıyla iade edildi. Ben de 50 bin TL manevi tazminat davası açtım ve kazandım. Bunun da dosyada yer almasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum. Bu zamana kadar suçsuzluğumu anlamış olmalısınız. Suçsuz bir insanın ev hapsi gibi bir adli kontrolle yaşaması doğru değildir. Bu yüzden bu tedbirin kalkmasını veya imza verme şeklinde bir adli kontrol uygulanmasını rica ediyorum."

Mahkeme heyeti, Cankıymaz'ın 'evini terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 17 Nisan 2024'e erteledi.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Nuri Cankıymaz, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve emekli tuğgeneraldır. FETÖ'ye ilişkin suçlamalarla ilgili olarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmaktadır. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanmıştır. 14 Aralık 2021'de tahliye edilmiş, ancak yurt dışına çıkma yasağı ve haftada 2 kez karakola imza verme şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanık Nuri Cankıymaz, iddianamede yer alan örgütün 'mahrem imam'larıyla ankesörlü, kontörlü büfe telefonları üzerinden periyodik ve ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu iddiasını reddetmişti.

Cankıymaz, örgüt evlerine gitmediğini savunarak, "34 yıllık görev süremde hiçbir yanlış yapmadım. Darbe girişiminden sonra yasal olarak 2 kez yurt dışına çıktım. 2020'nin Eylül ayında evde yokken evime baskın yapıldı. Kayınvalidemin evindeydim. O dönem generallerin gözaltına alınma görüntülerini görünce yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma kararı aldım. Üzgünüm. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde ifade vermişti.