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FETÖ Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı: ByLock Kullanıyor

FETÖ'nün ByLock programını kullanan bir şüpheli İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:32
FETÖ Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı: ByLock Kullanıyor

FETÖ Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen bir şahıs, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilik Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla ilgili soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısının tespit edildiği duyuruldu. Bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıs, İstanbul'da yakalanarak Sivas'a götürüldü.

Şahıs Tutuklandı

Yakalanan şahsın, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.

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