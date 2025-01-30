FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi

FETÖ’nün Sözde 'Emniyet İmamı' İçin Hapis İstemi

FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı' olduğu iddia edilen Kemalettin Özdemir hakkında yaptığı yargılama sürecinde, Cumhuriyet savcısı tarafından 22,5 yıl hapis cezası talep edildi.

Duruşmada Tanıklar Dinlendi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya sanık Özdemir ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, duruşma öncesi tanıkların dinleneceğini duyurdu.

Bir tanık olan Ü.A., 2007 yılına kadar FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiğini ve Özdemir'in örgütsel yapıda tanınan bir figür olduğunu ifade etti. B.Ç. adlı bir başka tanık ise, 2010 yılına dek FETÖ’de bulunduğunu, Özdemir’in örgütte önemli bir konumda olduğunu belirtti. B.Ç., Özdemir’in kendisinden özel doktor olmasını istediğini ve 23 yıl süreyle birlikte zaman geçirdiklerini anlattı.

Özdemir'in FETÖ ile İlişkileri

B.Ç., Özdemir’in Ankara'daki FETÖ emniyet sorumlusuluğunu üstlendiğini, emniyetteki tüm işlemlerle ilgili talimatlar verdiğini belirtti. B.Ç., Özdemir'in kendisiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde Fetullah Gülen ile konuşmanın olası sonuçlarından endişelendiğini ifade etti.

Tanık, Özdemir'in FETÖ’den ayrıldıktan sonra kendi örgütü olan 'KÖZ'yi kurduğunu düşündüğünü belirtti ve FETÖ’nün darbe girişiminden sonra Özdemir'in bu yolda farklı bir versiyon oluşturmak istediğini vurguladı.

Savcının Mütalaasında Öne Çıkanlar

Cumhuriyet savcısı, Özdemir'in FETÖ içerisindeki rolü ve tepe yönetimle olan irtibatlarını detaylandırarak, sanığın 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak sanığın cezasının azaltılmasını talep etti.

Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme heyeti, sanık Özdemir'e son savunmasını hazırlaması için ek süre tanındığını açıklayarak duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.