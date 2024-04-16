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FETÖ’ye yönelik hücre evleri ve esnaf operasyonlarında 36 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar devam ediyor. FETÖ ile bağlantılı esnaf yapılanmaları ve hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:59
FETÖ’ye yönelik hücre evleri ve esnaf operasyonlarında 36 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında FETÖ ile bağlantılı esnaf yapılanmalarına ve hücre evlerine operasyon düzenlendi. Esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 27 kişi ile birlikte hücre evlerinde kaldığı tespit edilen 18 kişiye yönelik operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda yaklaşık 36 bin dolar, 27 bin euro, 17 bin TL, 13 bilezik 253 adet altın ile birlikte dijital materyal ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi.

Aranan 45 kişiden 36’ısı gözaltına alınırken, diğer 9 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Konya merkezli FETÖ operasyonlarında ise 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

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