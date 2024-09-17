FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-28 Operasyonu: 13 Tutuklama

FETÖ'ye Yönelik Yeni Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen Kıskaç-28 operasyonunun detaylarını paylaştı. Muğla ilinde gerçekleştirilen bu operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun Ayrıntıları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen izleme çalışmaları sonucunda, FETÖ'ye mensup 13 şahsın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını belirtti. Bu kişiler, Marmaris ilçesi açıklarında yakalanan 'W.B.' isimli teknede bulunuyordu.

Yakalana Şahıslar Hakkında Bilgiler

Ali Yerlikaya, takip çalışmaları sonucunda, tekneden elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Bylock kullanıcısı 5 hâkim, 2 emniyet görevlisi ve 6 sivilin yakalandığını açıkladı. Bunlar arasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ihraç edilen birçok kişi yer almakta.

Tutuklamalar ve Devam Eden Operasyonlar

Yakalanan kişilerden 9'unun silahlı terör örgütüne üye olma, 4'ünün ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını dile getiren Yerlikaya, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Emniyet Güçlerine Teşekkür

Operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür eden Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelelerin kararlılıkla süreceğini de vurguladı.