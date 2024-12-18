FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-31 Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyonlar, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli olmak üzere, Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ gibi illerde gerçekleştirildi.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak, "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olmak gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatıldığını aktardı.