FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-31 Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı

FETÖ ile Mücadelede Önemli Gelişme
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen "Kıskaç-31" operasyonlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada Vurgulanan Noktalar
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da terör örgütü ile mücadelede herhangi bir gevşemenin söz konusu olmadığını belirtti. Bu hain yapının temizlenmesi için mücadeleye devam edileceğini ifade eden Yerlikaya, "9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen KISKAÇ-31 operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı" Yapılan operasyonlar, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli olmak üzere, Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ gibi illerde gerçekleştirildi. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak, "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olmak gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatıldığını aktardı.
Operasyonun Detayları
Yapılan operasyonlar, Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli olmak üzere, Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ gibi illerde gerçekleştirildi.
Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurmak, "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olmak gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatıldığını aktardı.