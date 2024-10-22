Fetullah Gülen'in Kirli Geçmişi: Kumpaslardan Darbe Girişimine Uzanan Yol

Fetullah Gülen'in Gizli Örgütlenmesi

1960'lardan itibaren Türkiye'de devlet içinde gizlice örgütlenme çabalarıyla dikkat çeken Fetullah Gülen, anayasal düzeni bozma hedefi doğrultusunda karanlık uçurumlarda ilerledi. 1959 yılından itibaren çeşitli illerde imamlık yapmaya başlayan Gülen, 1941 yılında Erzurum Pasinler'de dünyaya gelmiştir.

Örgütün Temelleri ve İlk Faaliyetler

1960'larda, İzmir Kestanepazarı'ndaki Kur'an Kursu'nda bulunduğu dönemde dini argümanları kullanarak Cemaati'nin çekirdek kadrosunu oluşturan Gülen, 1966 yılında örgütün "ışık evi" olarak adlandırılan hücre evlerinden birini İzmir Tepecik'te kurdu. 1978'de başlayan "Sızıntı" dergisinin yayımlanmasıyla örgüt, düşüncelerini kamuoyuna yaymaya başladı.

Eğitim ve Medya Üzerindeki Etkisi

1983'te ilk eğitim kurumunu açarak 1990'lı yıllarda medya sektörüne adım atan Gülen, 1994 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nı kurarak etkisini artırdı. Uluslararası düzeyde ise, 160 ülkede eğitim kurumları açarak dünya çapında bir ağ oluşturdu.

Kaçış ve Sonrası

Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde ABD'ye kaçtıktan sonra, Pensilvanya'daki çiftliğinde örgütsel talimatlar vermeye devam etti. Türkiye'de devlete sızan mensupları aracılığıyla pek çok kumpas davalarını yönetti. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimini de bizzat buradan yönlendirdi.

Darbe Girişiminin Planlanması

19 Mart 2016'da yaptığı bir konuşmayla darbe girişimi hazırlıklarını gizli mesajlar vererek organize ettiği tespit edildi. 15 Temmuz akşamı ise, darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarına önemle dikkat çekildi ve darbe girişimini yöneten sivil imamlar da yakalandı.

Olayın Sonuçları ve Türkiye'nin Mücadelesi

Darbe girişiminin ardından, Türkiye'deki birçok dava açıldı ve Gülen'in iadesi için ABD makamlarına 27 suçtan oluşan talepler iletildi. Ancak, ABD tarafından bu konuda somut adımlar atılmadı. Gülen, nisan 2023 ayında yine Pensilvanya'da bir orman evine götürüldü ve burada hayatını kaybetti.

Gülen'in kirli geçmişi ve terör örgütü FETÖ'nün Türkiye üzerinde yarattığı travma, ülkenin siyasi tarihine derin izler bırakırken, bu süreçte yaşanan olaylar, toplumun her kesimini derinden etkiledi.